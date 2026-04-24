明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドEAST第12節が24日に行われ、柏レイソルと鹿島アントラーズが対戦した。昨年のJ1リーグで熾烈な優勝争いを繰り広げた両チームだが、百年構想リーグでは対照的な成績となっている。鹿島はここまで勝ち点「29」を積み上げて地域リーグラウンドEASTの首位を独走しており、90分間での敗戦は一度もない。一方、柏はすでに7敗を喫しており、10チーム中8位に低迷。一時はPK戦を含めて3連