可能性は限りなく低いが、ひょっとしてサプライズ枠も。そんな期待を抱かせる選手がいた。2026年４月24日のJ１百年構想リーグ、FC東京は味の素スタジアムで水戸ホーリーホックと対戦（結果はFC東京が５−２で勝利）。この試合でなかでも素晴らしかったのは、４-４-２システムの右サイドの２人、佐藤恵允と室屋成だ。彼らの連係からマルセロ・ヒアンや佐藤龍之介にチャンスボールを提供すれば、それぞれアグレッシブな仕掛けか