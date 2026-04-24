【その他の画像・動画等を元記事で観る】 KID PHENOMENONが、2ndアルバム『KIDS00’s』（読み：キッズダブルオー）を6月17日にリリースする。 ■米・オースティンで撮影されたフォトブックが付属する完全生産限定盤も KID PHENOMENONは、LDH史上最大規模の才能発掘プロジェクト『iCON Z ～Dreams For Children～』から誕生し、2023年にデビュー。以降、発売した全シングルがオリコンTOP