【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」のMVを、4月25日27時（4月26日午前3時）にプレミア公開することを発表した。 ■話題を集めていたところでMV公開を発表 4月22日より、キタニタツヤスタッフアカウントから歌詞の一節と何かを切り取った画像のみが連日投稿されており、各所より話題を集めていたと