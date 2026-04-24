４月２０日に発生した地震で、北海道内６３の市町村が２７日まで「後発地震注意情報」の対象となっています。沿岸のマチはどのように備えているのでしょうか。４月２０日、北海道太平洋沿岸中部に一時、津波警報が発表されました。（防災無線）「津波警報が発表されました。今すぐ高台に避難してください」４０センチの津波を観測した浦河町では、船が次々と沖合に。住民も高台にある避難所に避難しました。「後発地震注意情報」が