「中日６−４ヤクルト」（２４日、バンテリンドーム）中日が逆転サヨナラ勝ち。連敗を６で止めた。１点を追う九回は２本の安打で１死二、三塁。ここで村松が右翼ホームランテラスへ飛び込む逆転３ランを放ち、本拠地が歓喜した。先発柳が７回３失点の力投。打線は２点を追う六回に高橋、ボスラーの適時打で追いついた。八回にメヒアがソロ被弾を打たれたが、九回に執念を発揮した。土壇場で７連敗を回避。チームの借金は