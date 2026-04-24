飯塚オートのSG「第45回オールスター」は初日を終えた。ファン投票の結果、12Rスターセレクションへの出走となった森且行（52＝川口）。スタートでマシンがウィリーしてしまい、流れに乗れないまま最下位8着に沈んだ。「凄く滑った。めちゃくちゃ軽くなってしまった。エンジンとタイヤが合っていない。試走では滑らなかったのに」と無念そう。周回を重ねるごとに滑っていったのであれば、タイヤに負担がかかるエンジンになっ