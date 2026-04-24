作家でタレントの篠原かをり（31）が24日、都内で初エッセー集「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（NHK出版）の発売記念イベントを行った。トークイベントには、夫で頭脳集団「QuizKnock」の河村拓哉（32）も参加。イベント前には、夫婦では初となる囲み取材に臨んだ。幼少期からエッセーを読むことが好きで、エッセーを出版することが人生の目標だったという篠原。「ひとつ夢をかなえることが出来て本当にうれし