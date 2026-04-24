（資料写真）高校野球の春季神奈川県大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は２５、２６日にサーティーフォー保土ケ谷球場で準々決勝を行う。勝利チームが夏の神奈川大会の第１シードを獲得する。２５日は横浜−桐蔭学園、日大藤沢−桐光学園、２６日は立花学園−慶応、相洋−横浜創学館で、第１試合は午前９時半開始。準決勝は５月２日、決勝は同３日、横浜スタジアムで行われる。