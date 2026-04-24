2026年4月20日から月曜22時に放送の『銀河の一票』（フジテレビ系）。黒木華主演で、野呂佳代共演による選挙エンターテインメントドラマだ。そんな話題作の初回が放送されたが、その中でも一際話題に上がったのが、女優の本上まなみの登場だった。同ドラマは、政治に翻弄された元秘書が、スナックのママを都知事にするために奮闘する50日間の物語。黒木演じる与党幹事長の娘で秘書の茉莉と、野呂演じる政治素人のスナックママ