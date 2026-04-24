夕方の散歩中、見知らぬ高齢女性から鋭い視線を感じました。逃げるように通り過ぎようとした瞬間、その女性から声をかけられて……！？今回は、筆者の友人が語ってくれた体験談をご紹介します。 見知らぬ高齢女性からの視線