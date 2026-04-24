やり遂げてきた。そんな表情で歩いている「アーサー」くん。これはきっと悪いことをしてきたんだろうな、というドヤ顔が１.６万以上のいいね、1,100以上のリポストと話題に。 コメントでは「尻尾立てて上機嫌ですね」「こりゃなんかやったな」などのコメントが届いています。 【写真：キッチンのほうから歩いてきた猫の『表情』を見たら……笑ってしまう光景】 悪いことしてきた？ Xアカウント『マンチカ