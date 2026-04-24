飼い主さんに抱っこされているうちに眠ってしまった猫ちゃん。飼い主さんが猫ちゃんを移動させようと持ち上げたところ、目が覚めたようで…？ 予想外の場所で目が覚めた猫ちゃんの反応には、「かわいすぎます！」「フリーズしちゃってるｗ」と絶賛の声が寄せられることに。可愛い猫ちゃんの反応が、再生回数9000回を超えて癒しを届けています。 【動画：パパの手の中で『すごい寝方』をしていた子猫→途中で目が覚め