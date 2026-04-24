グラビアアイドルの天野ちよが、4月21日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)4月28日号で人気企画「グラビアン魂」に登場した。 【写真】大きくてやわらかそう果実が成熟しきってます こぼれ落ちそうな大きな果実をランジェリーで包み込み、艶めかしい表情を浮かべたり、ニットのセーターをまくりあげりと、自慢のHボディーを惜しげもなく披露している。 天野は福岡県生まれ。はちきれそうなHカップで見