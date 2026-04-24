懐かしの“あの頃”へタイムスリップです。昭和と平成の雑貨やおもちゃなどを集めた企画展が、長野市の百貨店で始まり、訪れた人を楽しませています。赤電話など、昔懐かしい、でもどこか哀愁が漂う昭和の街並み。長野市のながの東急百貨店で24日から始まった「昭和平成レトロ展」です。中村柊斗記者「こちらには当時の写真館が再現されています。写真も、よく見ると白黒です」会場には昭和と平成を象徴するアイテム、約800点が展