本日4月24日より上映がスタートした『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編。その続編となる後編が、9月11日に公開されることが決定した。併せて、予告映像・第1弾キービジュアル・ムビチケが一挙解禁された。【動画】9.11公開決定！『最終楽章 響け！ユーフォニアム 後編』予告『響け！ユーフォニアム』は、京都アニメーションが手掛ける大人気吹奏楽アニメシリーズ。約11年にわたり紡がれてきた物語が、『最終楽章』前後