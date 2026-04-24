長野県富士見町では、高校生が育てた苗を販売する恒例の「苗祭り」が開かれました。朝から行列ができた富士見町の富士見高校。訪れた人たちのお目当てはというと…。生徒「ただいまより、苗祭りを開催いたします」高校生が丹精込めて育てた野菜や草花の苗。富士見高校園芸科の3年生が育てた苗を販売する「苗祭り」です。園芸科の活動を知ってもらおうと、毎年この時期に開かれていて、生徒が授業で栽培した苗を低価格で販売してい