◇ラグビーリーグワン第１６節静岡４９―２６浦安（２４日、秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン９位の静岡は、同１２位の浦安に４９―２６で勝利。６勝目で勝ち点を３０に伸ばし、上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）進出に望みをつないだ。浦安は１３敗目（３勝）を喫した。先制は静岡。前半８分、相手トライエリア前中央のスクラムから右へ展開し、接点からＮＯ８イラウアがねじ込んでトライ。キックも決まり７