東京・有明で２５日に開場する新劇場「ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ」のこけら落とし公演となる舞台「ＡｍｂｅｒＳ―アンバース―」（２５日〜５月２４日）の囲み取材が２４日、行われた。スタッフ、キャスト１２人が登壇した。ＮＥＷＳの加藤シゲアキがクリエイティブプロデューサー・原作・脚本を務める今作は、永遠の若さが手に入る伝説の薬「ＡｍｂｅｒＳ」に隠された秘密を巡る物語。なにわ男子・大橋和也、ｔｉｍ