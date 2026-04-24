◇プロ野球セ・リーグ 中日 6x-4 ヤクルト（24日、バンテリンドーム）ヤクルトは、9回を1点リードで迎えるも、中日のサヨナラHRを浴びて敗れました。これで連勝も2でストップとなりました。先発マウンドにあがったのは松本健吾投手。初回を三者凡退とするも、2回にはボスラー選手のホームランウイングに飛び込む、今季第1号の先制ソロを浴びます。それでも打線はすぐさま奮起。対する先発・柳裕也投手を前に、3回に四球とヒットで2