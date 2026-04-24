◇プロ野球セ・リーグ 中日6xー4ヤクルト（24日、バンテリンドーム）開幕から不振を極めていた中日がヤクルトとのカード初戦に勝利しました。2日前の敗戦から、スタメン野手4人を入れ替えて臨んだ試合。先発は開幕から安定した投球を続けている柳裕也投手（防御率1.00、1勝0敗）。2回表にノーアウトから連打を許すものの、6番岩田幸宏選手を空振り三振、7番赤羽由紘選手をダブルプレー。無失点でピンチを切り抜けます。打線は2回裏