作家・文化昆虫学者の篠原かをり（31）、QuizKnock（クイズノック）メンバーの河村拓哉（32）夫婦が24日、篠原の初エッセイ集『地図はない、目的地もない、でも迷子ではない』（NHK出版刊）発売記念トーク会前囲み取材にそろって参加。初めてとなる囲み取材に応じた。【全身ショット】なかよし夫婦♪篠原かをり＆河村拓哉本作では、「動物が好き」「昆虫が好き」「宝塚が好き」と好きなことを追求して今の自分にたどり着いた篠