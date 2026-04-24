岩手県大槌町で発生した山林火災から3日目です。懸命な消火活動が続けられていますが、大槌町には24日も乾燥注意報が出され延焼が続いています。火の勢いは収まらず避難指示のエリアも拡大しています。■焼けた範囲はきのうの倍以上に…“国内2番目”の規模夕方になっても続く懸命な消火活動。しかし、緊急放送が流れました。「緊急放送、緊急放送。沢山地区に火災の火の手が迫っています。直ちに避難してください」山林火災発生か