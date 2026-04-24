タレント篠原かをり（31）が24日、都内で、初エッセー集「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（NHK出版）発売記念イベントに、夫で知的エンタメ集団「QuizKnock」河村拓哉（32）と出席した。篠原夫婦が円満を感じさせる一方で、河村が所属する「QuizKnock」メンバーふくらP（32）は25年12月、元乃木坂46高山一実（32）との離婚をSNSで報告。河村は「あんまり話さないようにしているというか、その話題にならない」と慎