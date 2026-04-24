◇セ・リーグ中日6―4ヤクルト（2026年4月24日バンテリンD）中日は、24日のヤクルト戦に逆転サヨナラ勝ちし、15日の広島戦から続いていた連敗を「6」で止めた。サヨナラ勝ちは今季初となった。先発の柳は1点リードの3回、古賀に同点適時打を許すと、4回だった。1死二塁から赤羽に今季1号2ラン。痛恨の勝ち越し弾を浴びた。それでも粘りの投球で7回まで3失点で抑えると、打線が奮起した。2回にボスラーが、先制となる1