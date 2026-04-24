高市首相は中東情勢に関する関係閣僚会議で、ホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達について、5月は前年比でおよそ6割の確保にめどがついたと明らかにしました。 高市首相「ホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達は、5月は約6割の確保にめどがつきました。6月の代替調達についても更なる調達先の多角化を図り、5月の水準をさらに上回るように取り組んでください」また高市首相は、建築現場などで使われる潤滑油や接着素材につ