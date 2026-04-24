タレント篠原かをり（31）が24日、都内で、初エッセー集「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（NHK出版）発売記念イベントに、夫で知的エンタメ集団「QuizKnock」の河村拓哉（32）と出席した。河村との結婚で「長期的に見ていい人間であろうという意識が芽生えた」という篠原。「行き当たりばったりで生きてきた」というが、「家庭とのバランスで書けないとか1回1回で落ち込まず、長期的視点で考えるようになったのは夫