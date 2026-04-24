長崎県南部の西彼杵郡時津町にある、山の中に突き出た岩の上に乗った“もうひとつ”の巨大な岩。今にも落ちそうに見えますが、実は、落ちそうでも「絶対に落ちない岩」なのです。高さは合わせて18メートル。人呼んで「鯖くさらかし岩」です。「昔、サバを仕入れた魚屋が、この岩の下を通る際、『岩が今にも落ちてきそうだから落ちるまで待とう』と待っていたら、サバが腐ってしまった…」との逸話が由来になっています。“絶対に落