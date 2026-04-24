タレント篠原かをり（31）が24日、都内で、初エッセー集「地図はない、目的地もない、でも迷子ではない」（NHK出版）発売記念イベントに、夫で知的エンタメ集団「QuizKnock」河村拓哉（32）と出席した。TBS系「世界ふしぎ発見」、日本テレビ系「嗚呼!!みんなの動物園」などで活躍するかたわら、大学院での研究も続け今春、博士号を取得。順風満帆なキャリアを積んだイメージだが、同書では不器用さやコンプレックスを抱え、生きづ