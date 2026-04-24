サウサンプトンが、クラブの歴史に残る大一番に向けて大きな後押しを得ることになった。『Daily Echo』によると、4月25日に行われるマンチェスター・シティとのFAカップ準決勝を前に、大会側はサウサンプトンに追加のチケット割り当てを行った。今回追加されたのは2400枚で、これによりウェンブリー・スタジアムに集うセインツのサポーターは、合計3万5750人規模に達する見込みだ。この追加分は、当初シティ側に割り当てられていた