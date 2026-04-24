司馬遼太郎の『坂の上の雲』全8巻（文藝春秋）がオーディオブック化。1巻が5月1日（金）より配信開始される。 【画像】司馬遼太郎の『坂の上の雲』がオーディオブック化 『坂の上の雲』は、明治という激動の時代を駆け抜けた秋山好古、真之兄弟と、正岡子規の3人を中心に、近代国家を創り上げようと前を向いて進んだ人々と、生まれたばかりの「国家」の存亡を賭けた戦いとを描く青春群像劇。3人がそれぞれの使命