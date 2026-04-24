サウナ室内で繰り広げられるエンターテインメント「アウフグース」。 ドイツ発祥のプログラムで、日本でも人気が高まり、専用のシアターを導入する施設が増えていて、その大会が今月、国内各地で行われました。 長崎から初めて挑み、団体で九州チャンピオンとなったチームがいます。 チームの2人に密着し、アウフグースの魅力に迫ります。 ※詳しくは動画をご覧ください