きょう（24日）、ドン・キホーテを運営する会社が“食品特化型スーパー”をオープンさせました。キーワードは「安くて」「お得」で、「速くて」「楽」だそうです。【写真を見る】おにぎり1つ“85円”⁉ドンキ新業態「ロビン・フッド」の激安商品とは…“ドンキ” の新スーパー「安・得・速・楽」日比麻音子キャスター：『ドン・キホーテ』の運営会社による新業態、『ロビン・フッド』の1号店が愛知県あま市にオープン