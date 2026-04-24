パキスタンメディアは、イランのアラグチ外相が24日、首都イスラマバードに到着する見込みだとした上で、近くアメリカとイランの停戦協議が行われる可能性があると伝えました。複数のパキスタンメディアによりますと24日、イランのアラグチ外相が首都イスラマバードに到着する見込みだということです。パキスタン外務省によりますと、パキスタンの外相とイランのアラグチ外相が電話会談を行い、対話の重要性について意見をかわした