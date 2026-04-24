◆パ・リーグオリックス３―２日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）日本ハムはオリックスに逆転負けを喫し、前カードから２連敗で、借金は再び２に戻った。初回２死から清宮幸が四球と二盗でチャンスを作ると４番・郡司が中前適時打を放ち先制した。しかし、２回以降は防御率リーグトップのエスピノーザに２安打で０を並べられた。８回椋木、９回はマチャドから１点を奪うも敗れ、合計５安打と打線が沈黙した。先発の伊藤