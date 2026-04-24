7回オリックス2死二塁、シーモアが右越えに2ランを放つ＝京セラドームオリックスが逆転勝ち。0―1の七回に太田の適時二塁打、新外国人シーモアの1号2ランで3点を奪った。エスピノーザは7回1失点で無傷の4連勝。日本ハムの伊藤は8回3失点で2敗目。六回まで好投しながら、七回に崩れた。7回1失点で4勝目を挙げたオリックスのエスピノーザ＝京セラドーム