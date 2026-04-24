【モデルプレス＝2026/04/24】元日向坂46の加藤史帆が4月23日、自身のInstagramを更新。ジャケットのコーディネート姿を公開し、話題となっている。【写真】28歳元人気坂道メン「脚長すぎ」美脚全開ミニ丈姿◆加藤史帆、美脚際立つジャケットコーデ披露加藤は「CanCam6月号本日発売です！」と、自身が専属モデルを務める「CanCam」（小学館）6月号の発売を報告。グレーのジャケットにミニ丈のボトムスを合わせ、まっすぐに伸びる美