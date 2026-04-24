東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【土日の天気・気温】25日（土）は一日よく晴れて、各地で25℃以上の夏日となりそうです。26日（日）は天気が崩れ、雷雨となる恐れがあります。【26日（日）の発雷確率】特に、午後に大気の状態が不安定となる見込みで、昼すぎから夕方にかけては発雷確率が50パーセント以上と、かなり高いエリアがありそうです。急な強い雨や落雷に注意