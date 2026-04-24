去年、3人がクマに襲われる人身被害があった長野県飯山市で、AI＝人工知能でクマを検知するカメラが設置されました。クマから子どもたちを守ろうと、飯山市の瑞穂保育園に設置されたカメラ。AIによってクマが検知されると、市職員のもとに映像や位置情報などが送られます。クマかどうかを見分ける検知確率は90パーセント以上で、職員が実際に映像などを見てクマと確認すれば、保護者に連絡するほか、市民に注意を呼び掛けま