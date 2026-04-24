維持管理が難しくなった地域の温泉を守る取り組みです。長野県山ノ内町の湯田中温泉では、住民が利用していた共同浴場を観光客に有料で開放し、浴場の維持に役立てています。「湯田中大湯」は明治19年（1886年）から、外湯として地域に親しまれています。今井玲那 記者「こちらの山ノ内町インフォメーションセンターでは、湯巡り手形が購入できます」2月から販売されている「外湯巡り手形」。鍵などが入ったかごを受け