大空を気持ちよさそうに泳ぐ、海の生き物たち。フランスで開催されている「たこ揚げ祭り」です。きれいに隊列を作って飛ぶものや、人気アニメのキャラクターなど、世界各国から多くのたこが集結。2026年で39年目の開催となる「たこ揚げ祭り」。愛好家たちがたこにカメラを付けて航空写真を撮っていたのがきっかけとなり、国際フェスティバルに発展しました。この祭りでは、世界10カ国から集まった総勢81人が、音楽に合わせたたこの