長引く中東情勢が、身近な野菜を直撃しています。トマトを包むパックや包装ビニールが品薄となる中、“包まない工夫”で乗り切ろうとする動きも出ています。まるでルビーのように輝いているのは、真っ赤に熟したトマトです。「イット！」取材班が訪れたのは茨城・鉾田市にある菅谷農園。農業用ハウス6棟で年間60トンほどのトマトを栽培しています。まさに今、旬を迎えている夏野菜のトマトですが、農家は目の前の危機に頭を悩ませ