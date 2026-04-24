◇プロ野球パ・リーグ オリックス 3-2 日本ハム(24日、京セラドーム)オリックスが日本ハムとの3連戦初戦に勝利。この日のパ・リーグでは1試合のみが行われており、単独首位をキープしています。この日の先発は3戦全勝としているエスピノーザ投手。しかし初回に、清宮幸太郎選手へ四球で出塁を許すと、盗塁でピンチを招き、郡司裕也選手の先制タイムリーを浴びました。さらに2回にも先頭からの連打で無死1、3塁のピンチを招くも、後