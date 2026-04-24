お笑いコンビ「ミキ」の昴生（40）が24日、自身のインスタグラムを更新。新幹線で隣の席になったタレントの関根勤（72）とのツーショットを公開した。「新幹線の隣の席が関根さんでした」と関根とのツーショットを公開した昴生。「何便もあって席もたくさんある中偶然にも隣が関根勤さん」と感激した様子で、「2時間半ほどコセキンが結成されました」と報告した。関根は事務所の後輩で親友でもある小堺一機とコンビで活動す