幼い娘に手をかけたとして逮捕された水沼南帆子容疑者。かつての夢は、子供の世話をする保育士だったといいます。水沼容疑者の知人：真面目で曲がったことが嫌い。（Q.子供は好きだった？）そうだと思う。水沼容疑者は3月10日、福岡・嘉麻市の母子支援施設の一室で、4歳の長女・二彩ちゃんの首を電気コードで絞めつけるなどして殺害した疑いが持たれています。水沼容疑者は殺人容疑を認めたうえで、3歳の次女・三華ちゃんの殺害に