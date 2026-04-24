普段はあまりプライベートを語らない芸能人の中でも、家では父親としての顔を持っています。家庭での一面を知って、印象が変わったという声も多いようです。All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は子どもが3人以上いると知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：小