言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、新鮮なネタを味わえるお店から、香ばしい匂いが漂う一品、さらには暮らしを支える公的な場所まで、私たちの生活圏内にある3つの言葉をセレクトしました。空欄に入る音を一つずつ想像しながら、言葉を丁寧につなぎ合わせてみてください。正解にたどり着いて、頭の中をすっきりとさせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考え