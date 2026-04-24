4月20日午後5時前、青森県で最大震度5強を観測する地震があり、同日「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。今回の注意情報は4月27日午後5時まで継続されます。「後発地震注意情報」とは‥‥‥改めてみていきます。 ◆「後発地震注意情報」とは？ 「後発地震注意情報」とはすでに発生した大きな地震の影響で周辺で新たな大規模地震が発生する可能性が高まった際に気象庁が発表するものです。今回、後発地震注