春の砂塵による電力網の安定稼働への安全リスクに対処するため、国網銀川電力供給公司送電運用検査センターは送電線の磁器製がいし装置のドローンによる洗浄作業を実施している。新華網が伝えた。がいしの汚れは送電線のトリップ事故を引き起こす要因の一つだ。従来の洗浄方法では、停電した状態で作業員が鉄塔に登って手作業で清掃する必要があり、多大な労力と時間を要する上、安全リスクも高かった。一方で、高圧洗浄装置を搭載