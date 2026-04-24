「スタパ（スタイリングパフォーマンス）」は、2026年春夏のファッションシーンでTGC（東京ガールズコレクション）が提案する新しい価値観・トレンドキーワードです。スタパとは、お気に入りの定番ワードローブ（持っている服）と今季のトレンドアイテムを上手に組み合わせて、自分らしさや今の気分を最大限に引き出す「スタイリング力」のこと。コスパ（コストパフォーマンス＝費用対効果）やタイパ（タイムパフォーマンス＝時間